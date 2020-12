Corona - Lehrern fehlt Sicherheitskonzept, Eltern bei Masken uneins

Skepsis bezüglich Ausweichen auf alternative Lernorte - SPÖ fordert mehr Planungssicherheit, FPÖ "normalen Alltag" für Schüler

Den Lehrern fehlt weiter ein effektives Sicherheitskonzept für Schulen. Während es etwa im Handel eine Quadratmeterbeschränkung gibt, reiche aus Sicht der Bundesregierung an den Schulen anscheinend "ein wenig Lüften und da und dort eine Maske", kritisierte der oberste Lehrervertreter Paul Kimberger (FCG) gegenüber der APA. Den ganzen Tag mit Maske zu unterrichten, sei belastend. "Schichtunterricht wäre mir lieber gewesen." Elternvertreter sind punkto Maskenpflicht gespalten.

Kimberger hätte sich gewünscht, dass die Schulen schulautonom die Möglichkeit zum Schichtbetrieb bekommen. Stattdessen würden nun 20, 25 oder 30 Kinder gleichzeitig in einem Klassenzimmer sitzen. Wenn die Pädagogen den ganzen Tag über mit Mund-Nasen-Schutz unterrichten sollen, müsse man dringend über zusätzliche Maßnahmen wie eine Maskenpause sprechen, so Kimberger. Zu spät kommt für ihn der Plan des Ministeriums, dass Klassen auf schulnahe alternative Lernorte ausweichen sollen. "Dafür braucht man Vorlaufzeit, das wird nicht wirklich zu einer Ausdünnung beitragen", sagte der Vorsitzende der ARGE Lehrer in der GÖD und verwies auf entsprechende Forderung der Gewerkschaft aus dem Sommer.

Die angekündigten regelmäßigen schnellen Antigentests von Lehrern und mobilen Teams zur Klärung von Verdachtsfällen sind aus Kimbergers Sicht zwar sinnvoll, in der Vergangenheit sei bei versprochenen neuen Schutzmaßnahmen allerdings erst Wochen später wenn überhaupt etwas passiert. Dass die Oberstufen zumindest bis Weihnachten im Fernunterricht bleiben müssen, ist für Kimberger eine rein politische Entscheidung und zuletzt habe man nicht immer den Eindruck gewonnen, dass diese faktenbasiert getroffen wurden. Wie gut die Schulen mit den neuen Vorgaben zurechtkommen werden, könne er seriös erst nach Vorliegen der entsprechenden Verordnungen, Erlässe und Richtlinien sagen, betonte Kimberger.

Mit Enttäuschung haben die Elternvereine an mittleren und höheren Schulen (BEV) darauf reagiert, dass an den Oberstufen nur die Abschlussklassen am 7. Dezember in die Klassenzimmer zurückkehren dürfen. "Das verstehen wir nicht und das lehnen wir ab", so BEV-Sprecherin Elisabeth Rosenberger zur APA. Bei vielen sei die Motivation beim Distance Learning mittlerweile am Nullpunkt, an manchen Schulen funktioniere es noch immer nicht gut. "Distanzunterricht ist nur eine Krücke." Ein "absolutes No-Go" ist für den BEV auch die Maskenpflicht im Unterricht. Immerhin müssten die Jugendlichen die Masken nicht nur den ganzen Vormittag über, sondern zusätzlich auch am Schulweg und bei Nachmittagsunterricht und -betreuung tragen. "Das hält ja kein Mensch aus!"

Dass es in diesem Semester nur eine Schularbeit geben soll, um Druck von den Schülern zu nehmen, ist für Rosenberger zwar nachvollziehbar. "Aber was ist, wenn ich die versemmle?" Sie hofft deshalb, dass auch diesmal wieder "viel Wohlwollen" bei der Benotung von den Lehrern eingefordert wird. Immerhin sei das Semesterzeugnis auch für den Wechsel in eine andere Schulform entscheidend. Wenig Verbesserungen erwartet sich Rosenberger von den angekündigten alternativen Lernorten: Das Ausweichen in schulortnahe größere Räume sei vielleicht für Volksschulklassen, in denen immer derselbe Lehrer unterrichtet, praktikabel. Für AHS und berufsbildende mittlere und höhere Schulen (BMHS) sei das "nett gemeint", aber logistisch nicht machbar. Bei der Ausdünnung der öffentlichen Verkehrsmittel am Schulweg fehlt Rosenberger wiederum eine verbindliche Vorgabe.

"Uns war am wichtigsten, dass die Volksschulen wieder Präsenzunterricht haben. Die waren am ärmsten dran", betonte die Vorsitzende des Dachverbands der Elternvereine an den öffentlichen Pflichtschulen, Evelyn Kometter, gegenüber der APA. Die Maskenpflicht auch während des Unterrichts sei für die Kinder (ab 10 Jahren) zwar schwierig, aber immer noch besser als dauerhafter Unterricht am Computer. Verbindlichere Regeln fordern die Pflichtschul-Elternvertreter dafür, dass es künftig keine überfüllten Schulbusse mehr geben soll. Hier müssten Bildungs- und Verkehrsministerium auf jeden Fall eng zusammenarbeiten. Dass es nur eine Schularbeit geben soll, wird von den Pflichtschul-Elternvertretern begrüßt. Allerdings müsse klargestellt sein, dass die Mitarbeit der Schüler auch während des Distance Learning entsprechend stark bei der Notengebung berücksichtigt werde.

SPÖ-Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid pochte in einer Aussendung auf Sicherheitsregeln bei der Rückkehr in die Klassenzimmer und verwies auf ihr eigenes Konzept mit regelmäßigen Screenings, mobilen Teams und Fast Lanes an Laboren. Außerdem forderte sie Planungssicherheit für die Schulen ein: Nach den Massentests müsse weiterhin eine engmaschige, im Idealfall wöchentliche Testung der Pädagogen an Kindergärten und Schulen geben.

"Was unter dem Deckmantel des Gesundheitsschutzes unseren Schulkindern angetan wird, ist nur mehr untragbar und hanebüchen", wehrte sich FPÖ-Bildungssprecher Hermann Brückl in einer Aussendung gegen eine Maskenpflicht für Schüler während des Unterrichts. "Der Einsatz von Plexiglasscheiben, die Nutzung größerer Räume, keine Teamarbeiten und die Einhaltung der bekannten Hygieneregeln sollte vollkommen ausreichen, um unseren Kindern einen normalen Alltag zu gewährleisten."