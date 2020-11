Corona - Leichte Entspannung in den Vorarlberger Krankenhäusern

Zahl der Neuaufnahmen von Corona-Erkrankten ist ebenso rückläufig wie jene der Intensivpatienten

In den Vorarlberger Krankenhäusern deutet sich erstmals seit Wochen eine leichte Entspannung an. Mussten vor einer Woche noch 223 Covid-19-Patienten stationär betreut werden, 44 davon intensiv-medizinisch, waren es am Donnerstag 170, davon 35 auf der Intensivstation. Auch die Zahl abgesonderter Spitalsmitarbeiter ging langsam zurück. "Die große Belastung bei Mitarbeitenden ist dennoch sehr spürbar", sagte Gerald Fleisch, Geschäftsführer der Krankenhaus-Betriebsgesellschaft.

Noch Anfang November habe sich das Infektionsgeschehen im Land "dramatisch" dargestellt, betonte Fleisch am Donnerstagnachmittag in einer Pressekonferenz. Die Krankenhäuser seien an ihre Grenzen gekommen, nun aber scheine die zweite Welle etwas abzuebben. Wäre das nicht gelungen, wäre mittlerweile die kritische Zahl an Covid-Patienten in den Vorarlberger Spitälern erreicht, unterstrich er. "Bei etwa 300 bis 350 Hospitalisierten hätten die Krankenhäuser nicht mehr den nötigen personellen und strukturellen Spielraum, um schwerer erkrankte Patienten versorgen zu können", so Fleisch. Am Donnerstag waren noch 82 Krankenhaus-Mitarbeiter (minus neun gegenüber dem Vortag) mit dem Coronavirus infiziert, 44 weitere Mitarbeiter - einer mehr als zuletzt - befanden sich als Kontaktpersonen in Quarantäne.

Wäre die Marke von 300 bis 350 Hospitalisierten erreicht worden, hätte das Notversorgungszentrum auf dem Messegelände in Dornbirn in Betrieb gehen müssen, erläuterte Fleisch. Das Notversorgungszentrum mit seinen 200 Betten steht zwar bereit, musste aber - wie bereits im Frühjahr - bisher nicht eröffnet werden. Bei Engpässen im Spitalsbetrieb können im Notversorgungszentrum Covid-19-Erkrankte mit leichterem Verlauf, der allerdings eine stationäre Betreuung erfordert, medizinisch betreut werden. Die Krankenhäuser würden dadurch für die Aufrechterhaltung der Notfallmedizin frei gespielt.