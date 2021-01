Corona - Leichter Anstieg bei Infizierten in Tirol

Auch mehr Spitalspatienten

In Tirol sind in den vergangenen 24 Stunden 104 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Im selben Zeitraum galten 80 Personen wieder als genesen. Damit stieg die Zahl der aktuell Infizierten auf 1.195, teilte das Land am Montag mit. Indes verstarben zwei weitere Personen mit oder an dem Coronavirus, die Anzahl der Todesfälle stieg auf insgesamt 530.

Auch in den Tiroler Krankenhäusern gab es einen leichten Zuwachs an Corona-Patienten. 134 Covid-Patienten mussten stationär behandelt werden, um vier mehr als am Vortag. Auf den Intensivstationen befanden sich 32 Patienten, um einer mehr als am Sonntag.

Die meisten Fälle gab es mit 224 im Bezirk Schwaz, in dem nach dem Auftreten der südafrikanischen Virusmutation die gesamte Bevölkerung des Bezirks dazu aufgerufen ist, an den flächendeckenden und kostenlosen PCR-Tests teilzunehmen. Dahinter folgten die Bezirke Innsbruck-Land mit 213 Infizierten und Lienz mit 187 Infizierten. In Tirol wurden bisher 499.519 Tests durchgeführt.