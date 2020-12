Corona - Leichter Anstieg der Neuinfizierten in Vorarlberg

2.035 Menschen derzeit aktiv infiziert

In Vorarlberg sind die Fallzahlen zur Pandemieentwicklung im Tagesvergleich wieder leicht gestiegen. Gegenüber Sonntag wurden auf dem amtlichen Dashboard des Landes am Montagvormittag 2.035 aktuell Infizierte bekannt gegeben, sieben mehr als am Vortag. Eine Person ist im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.

110 Neuinfizierte standen am Montagvormittag 102 wieder Genesenen gegenüber. Vier Covid-19-Erkrankte mussten am Sonntag in den Spitälern aufgenommen werden, fünf konnten wieder entlassen werden. In Summe wurden 108 Covid-19-Patienten stationär betreut, davon 19 auf der Intensivstation.