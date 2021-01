Corona - Leichter Rückgang bei Infiziertenzahlen in Tirol

1.725 Infizierte - 155 in stationärer Behandlung, um zwölf mehr als am Vortag

In Tirol waren mit Stand Montagvormittag 1.725 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Durch 132 Genesene gegenüber 118 registrierten Neuinfektionen sank die Zahl der aktuell Infizierten in den vergangenen 24 Stunden um 14. Allerdings mussten am Montag 155 Erkrankte stationär behandelt werden, um zwölf mehr als am Vortag. Die Zahl der Intensivpatienten blieb indes konstant bei 33.

Seit Sonntag ist keine Person mit oder an Covid-19 verstorben. Am stärksten betroffen war weiterhin der einwohnerstärkste Bezirk Innsbruck-Land mit 377 Infizierten, gefolgt vom Bezirk Kufstein mit 278. Im Bundesland wurden bis dato 463.166 Testungen durchgeführt.