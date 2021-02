Corona - Lettische Friseure sollen ab März wieder öffnen

Nach Branchenprotest:

Nach starkem Protest aus der Branche sollen in Lettland die haarigen Corona-Zeiten bald ein Ende haben. Am Donnerstagabend einigte sich die Regierung in Riga grundsätzlich darauf, dass Friseure in den baltischen EU-Land ab dem 1. März unter strengen Auflagen wieder öffnen dürfen. Die endgültige Entscheidung soll in der kommenden Woche getroffen werden.

Aus Frust darüber, dass ihre Geschäfte im Zuge des Corona-Lockdowns seit dem 21. Dezember geschlossen bleiben mussten, organisierten einige Friseure in dem baltischen Land zuletzt kreativen Protest: Mitten im kalten Winter vergaben sie öffentlichkeitswirksam Termine im Wald, um auf ihre Existenzängste und Nöten aufmerksam zu machen.

Das nun absehbare Ende der zweimonatigen Zwangspause begrüßen die Haar-Stylisten. "Ich bin sehr froh. Es ist ein Licht am Ende des Tunnels", sagte der Friseur Andris Kacanovskis am Freitag dem lettischen Rundfunk. "Wir haben eine Warteliste. Ein paar Dutzend warten schon." Angesichts der Hygiene- und Abstandsvorgaben müssten die Kunden aber mit höheren Preisen und einem vollen Terminkalender rechnen, sagte der Inhaber eines Friseursalons in der Hauptstadt Riga.

Im Kampf ums finanzielle Überleben und gegen den Wildwuchs auf dem Kopf hatte sich Medienberichten zufolge eine Schattenwirtschaft gebildet - wie auch in anderen Teilen der Schönheitsindustrie. Deren Branchenverbände forderten deshalb zeitnah eine Öffnungsperspektive für Kosmetikbetriebe und haben bereits eine Klage vor dem Verwaltungsgericht angekündigt. Auch Nagelstudios sollen ab März wieder öffnen dürfen.