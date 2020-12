Corona - Lettland mit Rekordwert an Neuinfektionen

930 positive Tests binnen von 24 Stunden

In Lettland hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen einen Höchststand erreicht. Die nationale Gesundheitsbehörde meldete am Donnerstag 930 positive Tests binnen von 24 Stunden. Angesichts rasant steigender Zahlen hatte die Regierung in Riga den Notstand bereits bis zum 11. Jänner verlängert.

Seit Donnerstag gilt zudem in allen Innenräumen mit Ausnahme der eigenen Wände eine Mundschutzpflicht. Auch wurde die sogenannte 2+2-Regel wieder eingeführt. Danach dürfen nicht mehr als zwei Leute zusammen sein und sie müssen mindestens zwei Metern Abstand einhalten.

Lettland mit seinen knapp 1,9 Millionen Einwohnern verzeichnete im Herbst einen rasanten Anstieg der Infektionsrate. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie mehr als 19.000 Corona-Infektionen erfasst.