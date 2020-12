Corona - Lettland will Notstand verlängern

Ausgangssperren geplant

Lettlands Regierung will den noch bis zum 11. Jänner wegen der Coronavirus-Pandemie ausgerufenen Notstand verlängern und nächtliche Ausgangssperren über den Jahreswechsel verhängen. Das Kabinett in Riga einigte sich am Dienstag in einer Sitzung mit dem Corona-Krisenstab auf eine weitere Verlängerung des Ausnahmezustands bis zum 6. Februar.

Weiter sollen die Bürger von 30. Dezember bis zum 4. Jänner und am 8. und 9. Jänner ihre Wohnung von 22 Uhr abends bis 5 Uhr morgens nicht verlassen dürfen. Die endgültige Entscheidung über die geplanten Beschränkungen soll auf der Regierungssitzung am Mittwoch getroffen werden, teilte die Staatskanzlei in Riga mit.

Lettland mit seinen 1,9 Millionen Einwohner registriert seit Herbst einen rapiden Anstieg bei den Neuinfektionen. Nach Angaben der EU-Behörde ECDC ist die Entwicklung gegenwärtig schlechter als in Deutschland. In dem Ostseestaat wurden bisher seit Beginn der Corona-Pandemie insgesamt fast 38.00 Fälle erfasst. Über 600 Menschen starben an dem Virus.

Angesichts der Entwicklung hatte die Regierung in Riga Mitte Dezember die Corona-Beschränkungen verschärft - die meisten Geschäfte sind seitdem dicht. Verkauft werden dürfen nur noch Lebensmittel und andere Produkte, die Grundbedürfnisse abdecken.