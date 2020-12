Corona - Letzte Einkäufe in Italien vor Lockdown zu Weihnachten

Ganzes Land wird am Donnerstag zur roten Zone

Die Italiener nutzen den letzten Tag vor Beginn des Lockdowns über die Weihnachtsfeiertage, um letzte Einkäufe zu erledigen. Italien wird ab Donnerstag zur roten Zone, der höchsten Stufe der Corona-Maßnahmen. Geschäfte und Lokale sind geschlossen.

Jeder Haushalt soll ab Donnerstag nur einmal pro Tag die Möglichkeit haben, Verwandte oder Freunde zu besuchen. Reisen in eine andere Region sind verboten, dies gilt auch für Zweitwohnsitze. Ausnahmen von den Regeln sollen de facto nur aus beruflichen oder gesundheitlichen Gründen möglich sein. Religiöse Feste sind bis 22.00 Uhr gestattet.

Allerdings soll der harte Lockdown vom 28. bis 30. Dezember sowie am 4. Jänner etwas gelockert werden. An diesen Tagen wird ganz Italien zur "orangen Zone", der zweithöchsten Stufe der Einschränkungen. Dann sollen Geschäfte kurzzeitig öffnen können und die Fortbewegung innerhalb der jeweiligen Städte oder Gemeinden ohne Angabe von Gründen möglich sein.

Die Regierung von Premier Giuseppe Conte bemüht sich inzwischen um die Heimführung der Italiener, die in Großbritannien festsitzen. Nachdem Italien am Sonntag wegen der neuen Variante seine Verkehrsverbindungen nach Großbritannien eingestellt hat, warten 15.000 Italiener auf Flüge, um in die Heimat zurückzukehren. Nach Angaben des Außenministeriums in Rom dürfen lediglich Bürger mit Wohnsitz in Italien heimgeführt werden. Sie müssen sich bei der Ankunft einem Anti-Covid-Test und einer zweiwöchigen Quarantäne unterziehen, beschloss das Gesundheitsministerium in Rom. Keine Restriktionen sind für Waren aus Großbritannien geplant.

Inzwischen bereitet sich Italien auf die große Impfkampagne ab dem 27. Dezember vor. Eine Krankenschwester, zwei Ärzte und eine Wissenschafterin des auf Infektionskrankheiten spezialisierten Krankenhauses "Lazzaro Spallanzani" in Rom sind die ersten Personen, die sich in Italien dem Anti-Covid-Test unterziehen werden. 1,7 Millionen Personen sollen in einer ersten Phase geimpft werden. Priorität haben bei der Impfkampagne das Gesundheitspersonal sowie die Patienten von Altersheimen. Bis Herbst 2021 sollen 42 der 60 Millionen Italiener geimpft werden.

Die Zahl der neu gemeldeten Todesopfer im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Italien ist am Dienstag in Italien inzwischen wieder gestiegen und zwar auf 628 Personen. Am Vortag waren es 415 gewesen. Damit stieg die Zahl der Toten seit Beginn der Pandemie in Italien auf 69.214. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden stieg gestern auf 13.318 nach 10.872 am Montag, bei 166.205 durchgeführten Tests.