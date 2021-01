Corona - Libanon meldet Höchststand bei täglichen Neuinfektionen

Beirut meldete am Freitag 5.440 neue Fälle

Die Zahl der täglich gemeldeten Corona-Infektionen ist im Libanon auf einen Höchststand gestiegen. Das Gesundheitsministerium in Beirut meldete am Freitag 5.440 neue Fälle. Mit rund sechs Millionen Einwohnern im Libanon entspräche das rechnerisch rund 70.000 Fällen in Deutschland. Insgesamt hat das Land am Mittelmeer seit Beginn der Pandemie mehr als 210.000 Corona-Fälle registriert.

Erst am Donnerstag hatte im Libanon wegen hoher Infektionszahlen ein neuer Lockdown begonnen. Bis Ende dieses Monats gilt unter anderem täglich von 18.00 Uhr Ortszeit (17.00 MEZ) an eine Ausgangssperre bis zum nächsten Morgen. Gesundheitsminister Hamad Hassan erklärte, die Pandemie habe ein gefährliches Ausmaß erreicht. Kliniken klagen über einen Mangel an freien Betten auf den Intensivstationen.

Über Weihnachten und Neujahr hatte die Regierung die Beschränkungen noch gelockert. So durften Restaurants und Bars wieder öffnen.

Der Libanon erlebt seit Monaten eine der schwersten Wirtschaftskrisen seiner Geschichte. Die Pandemie und die Explosionskatastrophe im Hafen von Beirut Anfang August haben die Lage weiter verschärft. Große Teile der Bevölkerung sind in Armut abgerutscht.