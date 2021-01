Corona - Lichtersee in Gmunden als Bekenntnis zu strikten Regeln

Vier von fünf Gemeinderatsfraktionen riefen zur Solidarität im Kampf gegen Pandemie auf - BILD

In Gmunden haben mit Ausnahme der FPÖ die Gemeinderatsfraktionen für Mittwoch zu einem "Lichtersee des Dankes und der Solidarität" aufgerufen, um auch jener Gruppe eine Öffentlichkeit zu geben, die hinter den strikten Corona-Maßnahmen steht. "Es ist notwendig, diese große Menge an Menschen sichtbar zu machen, ohne selbst epidemiologisch gefährlich zu handeln", hieß es von ÖVP, SPÖ, Bürgerinitiative Gmunden (BIG) und Grüne mit Verweis auf die Demos der Corona-Kritiker.

Als sichtbares Zeichen sollten die Gmundner, wenn sie am Nachmittag unterwegs sind, auf dem Rathausplatz Kerzen aufstellen. Die Botschaft, die man damit verbinden wollte: Abstand halten, Maske tragen, Hände desinfizieren und Kontakt reduzieren, um so die Zahl der Neuinfektionen einzudämmen. Nur so könne man langsam wieder in eine normales Leben zurückgelangen. Auch wenn die Parteien Verständnis für die wachsende Ungeduld in der Bevölkerung zeigten, riefen sie jedoch zum Durchhalten auf. Im Kampf gegen die Pandemie müssten "alle an einem Strang ziehen". Gleichzeitig wollten die Organisatoren den Lichtersee auch als Dank an all jene sehen, die seit dem Corona-Ausbruch Extrembelastungen ausgesetzt seien - vom Personal im Gesundheitsbereich, den Beschäftigten im Lebensmittelhandel bis hin zu den Familien.