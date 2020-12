Corona - Linz richtet zusätzliche Station für 2.000 Tests pro Tag ein

Ab Montag öffnet Design Center die Türen - Anmeldung ab Sonntag, 15.00 Uhr möglich

Wegen der großen Nachfrage nach den kostenlosen Testungen vor dem Weihnachtsfest richtet die Stadt Linz mit morgen, Montag, eine eigene Station im Design Center ein. Ab Sonntag, 15.00 Uhr, ist die Anmeldung dafür online möglich. Geplant sind 2.000 Tests täglich, wie die Stadt Linz in einer Presseaussendung am Sonntag bekannt gab.

Ab Montag 9.00 Uhr und an den folgenden Tagen ab 8.00 Uhr werden Rotes Kreuz und der Samariterbund die Untersuchungen durchführen. Zwischen 21. und 26. Dezember sollen 11.400 kostenlose Antigen-Schnelltests angeboten werden können. Die Benachrichtigung über das Testergebnis erfolgt wieder via E-Mail oder SMS. Der Teststandort des Landes in der Berufsschule 8 bleibt zusätzlich weiterhin bestehen.

Es gelte, der großen Testbereitschaft Tausender verantwortungsbewusster Menschen Rechnung zu tragen, meinte der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ). Das Testmaterial für Linz wird vom Land OÖ zur Verfügung gestellt.

An dem Teststandort im Design Center können sich auch Menschen testen lassen, die ihre Angehörigen in Seniorenzentren besuchen möchten. Die Bestätigung eines aktuellen negativen Antigen-Tests wird natürlich auch in Form eines SMS bzw. E-Mails am Smartphone akzeptiert.

(S E R V I C E - Die Anmeldung ist ab heute, Sonntag, 15.00 Uhr, über die Website der Stadt Linz möglich: www.linz.at/massentest)