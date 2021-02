Nach Fall in Familie - arbeitet von zu Hause aus

Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) ist bereits zum zweiten Mal in Quarantäne. Nachdem im vergangenen Oktober der positive Test eines engen Mitarbeiters der Grund war, wurde am Montag ein Familienmitglied positiv auf Covid-19 getestet. Lugers Test sowie der seiner Frau und der Tochter waren zwar negativ, das Stadtoberhaupt sei aber als Kontaktperson "K1" zehn Tage in Quarantäne und arbeite von zu Hause aus, teilte die Stadt am Mittwoch mit.