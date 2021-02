Corona - Linzer Schule muss nach Covid-Ausbruch zum PCR-Test

Volksschule mit rund 300 Kindern - Neun Schüler einer Klasse und drei Lehrer infiziert, weitere Verdachtsfälle in fünf Klassen

Nach einem Corona-Ausbruch muss eine Linzer Volksschule, die von rund 300 Kindern besucht wird, am Montag zum PCR-Test. Neun Schüler einer vierten Klasse sowie drei Lehrer seien erkrankt. Diese Infektionen sind bereits durch PCR-Tests bestätigt. In fünf weiteren Klassen gibt es Verdachtsfälle, teilte die Stadt am Freitag mit. Die gesamte betroffene Klasse sowie die Familien der Kinder sind bereits in Quarantäne, ebenso die drei Lehrer und die Verdachtsfälle.