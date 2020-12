Corona - Litauen mit Höchststand bei den Neuinfektionen

Teil-Lockdown bis kurz vor Weihnachten verlängert

In Litauen hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen einen Höchststand erreicht. In dem EU-Land wurden am Donnerstag 2 450 positive Tests innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie die nationale Gesundheitsbehörde mitteilte. Angesichts der anhaltend hohen Zahl an Neuinfektionen hat die Regierung den Anfang November verhängten Teil-Lockdown bereits bis kurz vor Weihnachten verlängert. Auch gilt eine Maskenpflicht, und es dürfen nur zwei Leute im öffentlichen Raum zusammen sein.

Der baltische Staat mit knapp drei Millionen Einwohnern verzeichnete im Herbst einen rapiden Anstieg der Corona-Zahlen. Allein im November wurden gut 44.000 neue Fälle registriert - viermal so viele wie im Oktober. Nach Angaben der EU-Behörde ECDC ist die Entwicklung in dem Ostseestaat aktuell deutlich schlechter als in Deutschland. Insgesamt wurden in Litauen mehr als 67.000 Menschen positiv auf Corona getestet.