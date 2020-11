Corona - Lockdown-Kochduell geht in die zweite Runde

"Quarantäne Kitchen Possible" auf Instagram - Haubenkoch Paul Ivic und NEOS-Politiker und Gastronom Sepp Schellhorn liefern sich wöchentliches kulinarisches Match voll kleiner Sticheleien

Angesichts ihrer geschlossenen Restaurants haben im ersten Lockdown einige Spitzenköche begonnen, sich auf Facebook und Co beim Kochen zu Hause über die Schulter schauen zu lassen. Ein recht amüsantes Duell lieferten sich dabei der Tiroler Paul Ivic, er hat sich als einer nur weniger Köche weltweit mit rein vegetarischer Küche einen Michelin-Stern geholt, und der NEOS-Politiker und Gastronom Sepp Schellhorn. Nun geht ihr kulinarisch-verbaler Wettstreit in die zweite Runde.

"Quarantäne Kitchen Possible" auf den Instagram-Kanälen der beiden läuft seit Ende November wieder. Abwechselnd stellen Ivic und Schellhorn eine kulinarische Aufgabe, jeder kocht das gewählte Gericht in der eigenen Küche nach. Die Zuschauer dürfen später abstimmen, wer besser gekocht hat. "Das Ganze ist jetzt nicht todernst, hat aber schon das Ziel, dass die Leute daheim die Gerichte nachkochen können", sagte Schellhorn im APA-Gespräch. Vorerst sei ein Duell pro Woche geplant. "So lange bis die Gastronomie und Hotellerie wieder aufsperren können." Darüber hinaus ist auch ein Weihnachtspecial angedacht.

Kamera und Schnitt übernehmen beide in Eigenregie, manchmal filmt bei Ivic auch seine Freundin, bei Schellhorn ein Freund. Zum Auftakt der "zweiten Staffel" gab es Kalbsrahmbeuschl – ein Heimspiel für den Salzburger Schellhorn möchte man meinen. Der 53-Jährige hat den Ruf, gerne Innereien zu verkochen. Doch Ivic (42) ließ das nicht auf sich sitzen. Weil er für den Wettstreit zunächst weder Herz und Lunge auftreiben konnte, gab es zunächst ein vegetarisches Beuschl – bis ein Nachbar mit Lamm-Innereien aushalf und der Tiroler noch eines draufsetzte.

Die beiden Köche kennen einander übrigens schon länger. Bevor Ivic mit dem "Tian" in Wien und München zwei Haubenrestaurants eröffnet hat, kochte er unter anderem auch in Salzburg bei Schellhorn.

