Corona-Lockdown - Reisebranche drängt vehement auf Öffnung

Schnelltests und Hygienekonzepte statt Quarantäne - Regierung gibt Entscheidung zum weiteren Vorgehen am Montag bekannt

Die heimische Reisebranche hat coronabedingt seit Monaten so gut wie kein Geschäft und drängt immer vehementer auf erste Öffnungsschritte. Mit Schnelltests sowie entsprechenden Hygienemaßnahmen in den Betrieben sei dies jederzeit möglich. Infolge der Regierungsmaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie sind Hotels und Gastronomie seit Anfang November behördlich geschlossen. Die Entscheidung der Politik zum weiteren Vorgehen steht am Montag an.

Die Fachverbände Reisebüros und Hotellerie in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), die Berufsverbände Österreichischer ReiseVerband (ÖRV) und Österreichischer Verein für Touristik (ÖVT) sowie die Austrian Airlines (AUA) und der Flughafen Wien appellierten am Freitag im Anschluss an den gestrigen "Öffnungsgipfel" der WKÖ erneut an die Bundesregierung, "rasch und in Abstimmung mit den Institutionen auf EU-Ebene ein Maßnahmenpaket für einen geordneten 'Re-Start' der Touristik auf den Weg zu bringen". Sie fordern - am besten EU-weit - einheitliche Vorgaben und Planungssicherheit.

"Es stehen nicht nur tausende österreichische Arbeitsplätze sowohl im heimischen Tourismus als auch im 'Outgoing' auf dem Spiel, es ist auch das kostbare Gut Urlaub in Gefahr, nach dem sich die meisten Österreicherinnen und Österreicher seit Monaten sehnen", so der WKÖ-Reisebüro-Fachverbandsobmann Gregor Kadanka, ÖRV-Präsident Josef Peterleithner und ÖVT-Präsidentin Phillies Ramberger in einer gemeinsamen Stellungnahme.

Wochenlange Shutdown-Phasen ohne Perspektiven auf eine Wiedereröffnung touristischer Betriebe, Verzögerungen bei den Corona-Impfungen und international unterschiedliche Einreisebestimmungen hätten nicht nur den Tourismus weltweit so gut wie zum Erliegen gebracht, sondern auch den Tourismus-Standort Österreich massiv unter Druck gesetzt.

Der Inlandstourismus solle aber nicht gegen Reisen ins Ausland "ausgespielt" werden, wurde betont. Denn ohne "Outgoing" sei - mangels verfügbarer Flüge - auch der Inlandstourismus stark eingeschränkt. "Die österreichische Hotellerie braucht ausländische Gäste - die Wiederherstellung der Reisefreiheit ist somit wesentlich für den Erfolg der heimischen Hotellerie", bekräftigte WKÖ-Hotellerie-Obfrau Susanne Kraus-Winkler.

Die Touristiker begrüßen den Angaben zufolge den Vorstoß von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), EU-weit einen "Grünen Pass" für Geimpfte, Getestete oder Genesene einzuführen und diesen Personen wieder mehr Freiheiten zu bieten. Es brauche aber dringend weitere Maßnahmen.

Wesentlich für einen erfolgreichen "Re-Start" sei auch das Schaffen von Planungssicherheit für die Unternehmen "durch klare Ansagen zu Reisebestimmungen, insbesondere zu Einreisebestimmungen, Coronatests und Impfungen". So sollten beispielsweise flächendeckend eingesetzte, einheitliche und unkomplizierte Schnelltests bei Einreisen die Quarantäne ersetzen.

Einfache Grenzübertrittsmöglichkeiten und gemeinsame Systeme zum grenzüberschreitenden Nachweis und zur raschen Kontrolle von Testungen und Impfungen - zum Beispiel mit einem digitalen Impfpass - könnten die Reisefreiheit wiederherstellen, schlagen die Branchenvertreter vor.

Auch für ausreichende Sicherheit vor Ansteckungen sei gesorgt. Die Reisbranche habe längst strenge Hygienekonzepte erarbeitet und umgesetzt - mit einheitlichen Sicherheitsstandards soll Vertrauen geschaffen werden. "Unsere Unternehmen und Leistungspartner in aller Welt sind für den 'Re-Start' des Tourismus bestens gerüstet und bieten maximale Sicherheit für jeden Urlauber, der sich professionellen Anbietern anvertraut", so die Touristiker.