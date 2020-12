Corona - Lockerungen bei Besuchsregeln in Heimen zu Weihnachten

Verordnungsentwurf an Länder ausgeschickt - Zusätzliche Teststraße in Wolfsberg ab Dienstag

Nachdem die Besuchsregeln für Alten- und Pflegeheime in der vergangenen Woche verschärft worden sind, soll es für die Weihnachtsfeiertage Lockerungen geben. Wie der Leiter des Kärntner Landespressedienstes, Gerd Kurath, am Montag bei einer Videokonferenz mit Journalisten erklärte, habe man vom Bund einen Verordnungsentwurf erhalten. Demnach soll es von 24. bis 26. Dezember Erleichterungen bei den Besuchsregeln geben. Das Gratis-Testangebot in Kärnten wird indes ausgeweitet.

Details wollte Kurath nicht nennen, da es sich erst um einen Verordnungsentwurf handelt. Das Land sei aufgefordert worden, eine Stellungnahme dazu abzugeben, wann die Verordnung dann erlassen werde, sei noch unklar. Es werde aber schwierig werden, aufgrund der extrem kurzen Frist die dann tatsächlich geltenden Regeln noch der breiten Öffentlichkeit zu kommunizieren.

Bei den Gratis-Antigentests in Klagenfurt herrschte am Montag starker Andrang. Auch in Villach war viel los. Ab dem (morgigen) Dienstag gibt es für die Bevölkerung in Unterkärnten ein zusätzliches Angebot. In Wolfsberg kann man sich am Dienstag und Mittwoch von 8.00 bis 19.00 Uhr und auch noch am Heiligen Abend von 8.00 bis 12.00 Uhr einem Schnelltest unterziehen. Auch in Oberkärnten soll noch eine Teststraße eingerichtet werden.