Corona: Lockerungen für Profisport in Israel

Trotz Corona-Lockdown sollen am Wochenende in Israel erste Profisport-Veranstaltungen wieder möglich sein. Wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte, werden Spiele in den oberen Fußball- und Basketballligen wieder erlaubt. Dies gelte unter Einhaltung der bestehenden Auflagen. Zuschauer sind weiterhin nicht gestattet. Auch Trainingsstätten sollen für Profisportler wieder geöffnet werden, etwa für Schwimmer.

In Israel gilt noch bis Ende Jänner ein Lockdown mit strengen Restriktionen. So darf man die eigene Wohnung in der Regel nur in einem Umkreis von 1.000 Metern verlassen. Die Regierung will damit hohe Infektionszahlen bekämpfen und eine Überlastung des Gesundheitssystems verhindern. Hoffnung setzt sie auch auf die massive Impfkampagne, die im Land läuft. Experten zufolge sank der sogenannte R-Wert erstmals seit Wochen auf unter 1. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.