Corona - Lockerungen in Südtirol ab Freitag in Kraft

Bars und Restaurants wieder von 5.00 bis 18.00 Uhr offen

Nach dem Ende des im November in Südtirol durchgeführten Corona-Massentests, der zu einer regen Beteiligung geführt hatte und bei dem ein Prozent positiv getestet worden war, gelten in der autonomen Provinz ab Freitag Lockerungen. So kann man sich etwa im Landesgebiet wieder ohne Eigenerklärung und für sämtliche Erfordernisse bewegen. Zudem können Bars und Restaurants mit den vorgesehenen Sicherheitsauflagen von 5.00 bis 18.00 Uhr geöffnet werden.

Weiterhin Bewegungseinschränkungen gelten zwischen 22.00 und 5.00 Uhr, teilte das Land am Donnerstag mit. Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) appellierte gleichzeitig an die Bevölkerung, sich weiterhin mit großer Sorgfalt an die Abstands- und Hygieneregeln zu halten. Zudem seien auch im Privaten soziale Kontakte auf das notwendigste Maß zu beschränken, um weitere Ansteckungen mit dem Coronavirus zu vermeiden.