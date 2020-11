Corona - Ludwig: Bund hat wertvolle Zeit verstreichen lassen

Bürgermeister kritisiert zudem Entscheidungen im Alleingang und Umstellung auf Distance Learning

Wiens Landeshauptmann und Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) betonte am Freitag, dass die österreichweiten Entwicklungen des Infektionsgeschehens und insbesondere die Situation in den Spitälern drastische Einschränkungen notwendig machten. Gleichzeitig übte er aber auch Kritik: "Die Bundesregierung hat in den letzten Wochen wertvolle Zeit verstreichen lassen und leider viel zu wenig vertrauensbildende Maßnahmen für die Bevölkerung gesetzt."

Dazu komme, "dass die Entscheidungen auch weiterhin im Alleingang und entgegen den Ankündigungen eines nationalen Schulterschlusses getroffen werden", spielte Ludwig in einem schriftlichen Statement gegenüber der APA wohl auf die fehlende bzw. späte Einbindung der Länder an: "Dafür trägt die Bundesregierung auch die volle Verantwortung."

Wien werde jedenfalls, wie auch schon in den letzten Monaten, eng zusammenstehen und diese fordernde Zeit, die für viele Menschen auch sehr belastend sei und hohe Entbehrungen abverlange, gemeinsam bewältigen. "Die Gesundheit der Bevölkerung hat absoluten Vorrang", betonte Ludwig.

Kritik übte der Bürgermeister - wie zuvor schon Wiens Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) - an der Entscheidung des Bundes, trotz anderslautenden Empfehlungen der Ampelkommission auf Distance Learning umzustellen. Und Ludwig mahnte ein, dass sich die Wirtschaft auf die Versprechen der Bundesregierung bezüglich der angekündigten Ersatzzahlungen auch verlassen können müsse.