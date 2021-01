Corona - Luxemburger Kardinal Hollerich an Covid-19 erkrankt

Vorsitzender der Kommission der EU-Bischofskonferenzen eit mehreren Tagen in Quarantäne

Der Vorsitzende der Kommission der EU-Bischofskonferenzen (COMECE) und Luxemburger Kardinal Jean-Claude Hollerich (62) ist an Covid-19 erkrankt. Der Erzbischof von Luxemburg sei positiv auf das Virus getestet worden, teilte die COMECE am Mittwoch laut Kathpress über Twitter mit. Hollerich befinde sich seit mehreren Tagen in Quarantäne. "Sein Gesundheitszustand ist stabil." Der Kardinal teile die Leiden der vielen, die gegen die Krankheit kämpften, hieß es.

Hollerich ist seit 2011 Erzbischof von Luxemburg. 2018 wurde er Präsident der EU-Bischofskonferenzen. In der COMECE sind die Bischofskonferenzen der 27 EU-Mitgliedstaaten vertreten. Papst Franziskus ernannte Hollerich 2019 zum Kardinal.