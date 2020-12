Corona - Luzerner Theater sagt alle Vorstellungen für sechs Wochen ab

Bis zuletzt vor einem auf 50 Personen beschränkten Publikum gespielt

Im Luzerner Theater bleibt der Vorhang bis am 22. Jänner geschlossen. Die vom Bundesrat angeordneten neuen Coronamaßnahmen führten zu einer Absage aller Vorstellungen in den nächsten sechs Wochen, teilte das Dreispartenhaus am Freitag mit.

Das Theater bedaure es außerordentlich, dass es nicht mehr für das Publikum spielen dürfe, hieß es in der Mitteilung. Es habe mit viel Energie und Kreativität wechselnde Schutzkonzepte entwickelt, um den Besucherinnen und Besuchern ein sicheres Theatererlebnis zu bieten. Es unterstütze aber auch alle Maßnahmen, die zur Entspannung der Pandemiesituation beitragen würden.

Das Luzerner Theater hatte bis zuletzt vor einem auf 50 Personen beschränkten Publikum gespielt. Auf dem Programm der nächsten Tage standen etwa das Weihnachtsmärchen "Frau Holle", ein Stück nach den Romanen "Meine geniale Freundin" von Elena Ferrante oder Leos Janaceks Oper "Das schlaue Füchslein". An Silvester hätte Gioacchino Rossinis "il barbiere di Siviglia" gespielt werden können.