Corona - Macron: Kein Skifahren in Frankreich vor Jänner

Präsident will Abstimmung mit anderen europäischen Ländern

Französische Wintersportorte können erst Ende des Jahres wiedereröffnet werden. Das sagte der französische Präsident Emmanuel Macron am Dienstag in einer Fernsehansprache an die Nation angesichts der von Italien angestoßenen Debatte zur Schließung von Skigebieten zu Weihnachten wegen der Coronavirus-Pandemie.

"Die Regierung hat Gespräche mit der Industrie geführt, aber es scheint unmöglich, eine Wiedereröffnung für die Feierlichkeiten zum Jahresende in Betracht zu ziehen", sagte Macron und fügte hinzu, dass eine Wiedereröffnung im Jänner unter guten Bedingungen und in Abstimmung mit anderen europäischen Ländern vorzuziehen wäre. Wenig Freude mit dem Vorstoß aus Rom hat Österreich. Finanzminister Gernot Blümel und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (beide ÖVP) forderten am Dienstag Geld aus Brüssel, sollte es zu einem Skiverbot zu Weihnachten kommen.

Nach einem zweiten Corona-Lockdown, der am 30. Oktober begann, sind die Infektionsraten in der vergangenen Woche in Frankreich stark gesunken. Macron kündigte die Lockerung mehrerer Beschränkungen an, einschließlich der Wiedereröffnung der Geschäfte ab Samstag.