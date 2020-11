Corona - Macron stellte in Frankreich Lockerungen in Aussicht

Schrittweise ab 1. Dezember

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron stellt angesichts sinkender Corona-Infektionen eine schrittweise Lockerung der seit 30. Oktober geltenden Kontaktbeschränkungen in Aussicht. "Es geht darum, die Regeln für den Lockdown anzupassen, wenn sich die gesundheitliche Lage verbessert", sagte Regierungssprecher Gabriel Attal dem "Journal Du Dimanche", der für Dienstag eine Rede Macrons zur aktuellen Pandemie-Situation ankündigte.

Gleichzeitig müsse ein erneutes Aufflammen der Epidemie vermieden werden. Dazu wolle Macron eine Perspektive für die kommenden Wochen aufzeigen - "insbesondere dazu, wie wir unsere Strategie anpassen".

Eine Lockerung ist demnach in drei Stufen geplant. Ein erster Schritt solle um den 1. Dezember herum erfolgen, der nächste dann noch vor den Feiertagen zum Jahresende. Ab Jänner 2021 sei dann die dritte Stufe geplant. Beim zweiten landesweiten Lockdown Frankreichs, der am 30. Oktober begann, hatte Macron von einer Dauer von mindestens vier Wochen gesprochen. Seither müssen etwa Restaurants, Bars und viele nicht lebensnotwendige Geschäft geschlossen bleiben.

Da der Anstieg der Neuinfektionen inzwischen eingedämmt ist, fordern Geschäfte und Unternehmen eine Lockerung rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft. In dieser Zeit erzielen Einzelhändler einen Großteil ihres Jahresumsatzes. "Wir hatten uns verpflichtet, ihnen die Wiedereröffnung um den 1. Dezember zu erlauben, wenn sich die Gesundheitssituation verbessert, was der Fall zu sein scheint", sagte Attal. Bars und Restaurants würden jedoch "weiterhin Beschränkungen unterliegen".

Die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen in Frankreich stieg am Samstag um 17.881 und lag damit deutlich unter den am Freitag gemeldeten 22.882. Die Zahl der Krankenhauspatienten mit Covid-19 sank den fünften Tag in Folge auf nunmehr 31.365.