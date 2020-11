Corona - Madrids Flohmarkt El Rastro nach acht Monaten wieder offen

In reduzierter Form

Einer der ältesten und größten Flohmärkte Europas, El Rastro im Herzen Madrids, durfte am Sonntag erstmals nach acht Monaten Corona-Pause wieder öffnen. Die Stadt und die Aussteller hatten sich nach langem Streit darauf geeinigt, dass jeweils die Hälfte der normalerweise rund 1.000 Stände abwechselnd jeden zweiten Sonntag ihre Waren anbieten dürfen.

Die Zahl der Besucher, die in normalen Zeiten in die Zehntausende geht, wurde auf 2.700 begrenzt. Ein Großaufgebot der Polizei überwachte mit Hilfe von Drohnen, dass es zu keiner Überfüllung kommt. "Die Wiedereröffnung ist eine Erleichterung, weil viele Familien vom Markt leben", zitierte die Zeitung "El Independiente" einen Aussteller.

Der Besuch des Rastro gehört bei Einheimischen und Touristen zu einer der beliebtesten Sonntagsausflüge. Wer nicht ganz früh am Tag kommt, wurde zumindest vor der Pandemie von den Menschenmassen zwischen den Ständen in den engen Straßen der Altstadt mehr geschoben, als dass man selbst entschieden hätte, wohin man geht.

Die Ursprünge des Marktes in unmittelbarer Nähe der majestätischen Plaza Mayor liegen in der Mitte des 18. Jahrhunderts, als sich rund um einen damals existierenden Schlachthof erstmals fliegende Händler etablierten. Heute bietet der Markt die typische Mischung europäischer Flohmärkte: Neben Antiquitäten, Kitsch und Trödel immer mehr Kleidung zweiter Hand, Haushaltswaren, billige Importe aus Asien und Imbissstände.

Spanien ist eines der am härtesten von der Corona-Pandemie getroffenen Länder Europas. Bisher wurden mehr als 1,5 Millionen Corona-Infektionen gezählt. Mehr als 42.600 Menschen starben mit Covid-19. Die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen fiel aber zuletzt von 233 auf 168 und in Madrid noch darunter. Zum Vergleich: In Österreich betrug dieser Wert am Sonntag fast 500.