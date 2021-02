Ein 28-jähriger Mann ist Samstagfrüh in Kärnten mit einem gefälschten Covid-19-Testnachweis erwischt worden. Laut Polizei wurde in Lavamünd (Bezirk Wolfsberg) ein Lkw bei der Einreise aus Slowenien kontrolliert, der Beifahrer zeigte dabei das gefälschte Schreiben vor. Der Mann hatte das Testergebnis vom 8. Februar bereits zweimal verfälscht und war damit seit zwei Wochen an jedem Werktag nach Österreich eingereist. Ihm wurde die Einreise verwehrt und er wird angezeigt.