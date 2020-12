Corona - Masken mit gefälschten Markennamen: Anzeigen in Italien

Drei Millionen Euro lukriert

Weil sie MNS-Masken mit gefälschten Markennamen internationaler Luxusunternehmen hergestellt und verkauft haben, sind neun Personen in Italien wegen Betrugs angezeigt worden. Die in Turin und Mailand beheimateten Angeklagten stellten Masken mit den Logos von Großkonzernen wie Chanel, Gucci, Giorgio Armani, Louis Vuitton, Adidas und Burberry her, berichtete die Polizei.

600.000 Masken, Textilien und Maschinen zur Produktion des Mund-Nasen-Schutzes wurden beschlagnahmt. In mehreren Städten Italiens fanden Hausdurchsuchungen statt. Die Bande soll durch das Geschäft mit den gefälschten Markenmasken mehr als drei Millionen Euro lukriert haben.