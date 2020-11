Corona - Massentest nach slowakischem Vorbild in Österreich umsetzbar

Bundesheer-Kommandant Streit hat gute Erfahrungen beim Einsatz in der Slowakei gemacht

Corona-Massentests nach slowakischem Schema wären nach Einschätzung des Bundesheeres auch in Österreich möglich. Die Slowakei hat an zwei Wochenenden auf 5.000 Teststraßen Millionen Bürger getestet. In Österreich könnte ein erster Durchgang mit Tests für bestimmte Gruppen wie Lehrer am Wochenende vom 5./6. Dezember und ein größerer am 19./20. Dezember erfolgen, sagte der Kommandant der 30 in der Slowakei eingesetzten Bundesheer-Soldaten, Oberst Klaus Streit im APA-Gespräch.

Die Durchführung an einem Wochenende halte er für sinnvoll, sagte Streit am Montag. Damit könne man ähnlich wie bei Wahlen mehr Menschen erreichen. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hatte am Sonntag in der "Pressestunde" angekündigt, dass er ähnlich wie in der Slowakei vor dem Ende des Lockdowns am 7. Dezember möglichst viele Menschen testen will. In einem ersten Schritt sollen bestimmte Gruppen wie Lehrer getestet werden, damit der normale Schulbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Vor Weihnachten sollen dann in einem noch größeren Schritt möglichst viele Menschen erreicht werden, um sichere Feiertage zu ermöglichen, kündigte Kurz an.

Wichtig ist bei diesen Tests laut Streit, dass man die Örtlichkeiten gut verstreut, um Ansammlungen zu vermeiden. In Wien könnte man zum Beispiel in jedem Bezirk eine bis zwei große Schulen mit möglichst vielen Klassenzimmern für die Lehrer-Tests aussuchen.

Im Verteidigungsministerium sind am Montag in Abstimmung mit dem Bundeskanzleramt und dem Gesundheitsministerium bereits die Planungsarbeiten für die Durchführung solcher Massentests gestartet worden. Da das Bundesheer in der Slowakei mit 30 Sanitätern an der Durchführung der Tests mitgewirkt hatte, verfügt es nun über entsprechende Erfahrungen.

Der Kommandant dieses Einsatzes, Obrest Streit hat kaum negative Eindrücke im Nachbarland gehabt, wie er im Gespräch mit der APA erzählte. Das slowakische Militär, das die Massentests organisiert und durchgeführt hat, habe auf das ganze Land verteilt rund 5.000 Teststraßen aufgebaut, 400 davon in der Hauptstadt Bratislava. Hier waren auch die 30 Österreicher, vier davon Frauen, stationiert. Ein Teil war auf einer Teststation in der Wirtschaftsuniversität im Einsatz, der andere Teil auf der Teststation in einer Pferderennbahn.

Das Prozedere verlief folgendermaßen: die Menschen wurden mit einer Nummer registriert. Mit dieser Nummer habe sie sich bei der nächsten Station, auf der der Schnell-Test durchgeführt wurde, gemeldet. Dabei wird mit einem Stäbchen ein Nasen-Rachen-Abstrich gemacht, dieses wird dann in eine Flüssigkeit getaucht. "Ähnlich wie beim Schwangerschaftstest wird das Ergebnis dann mit einem Strich angezeigt", schildert Streit.

Danach ging es in einen Warteraum. Die Wartezeit beträgt laut Testanleitung 15 Minuten, erfahrungsgemäß sei es aber deutlich schneller gegangen. Der Strich werde mit der Zeit lediglich dunkler, das Ergebnis ändere sich aber nicht, so Streit. Nach maximal 15 Minuten habe somit jeder ein Kuvert mit seinem Ergebnis in die Hand gedrückt bekommen und sei entlassen worden. Die negativ getesteten konnten zur Arbeit gehen und waren von den Ausgangsbeschränkungen ausgenommen. Die positiv getesteten mussten sich in Quarantäne begeben. Die entsprechenden Anweisungen waren im Kuvert zu finden.

Mit den Massentests konnten vor allem asymptomatisch Kranke ausfindig gemacht werden. Laut den slowakischen Behörden wurden rund 50.000 Personen identifiziert, die einen asymptomatischen Krankheitsverlauf hatten und nicht wussten, dass sie Corona-positiv waren. Auch Oberst Streit hat die Erfahrung gemacht, dass zu den Teststraßen nur Menschen ohne Symptome gekommen sind. "Der Anteile jener, die sich krank gefühlt haben, lag im Promillebereich", so Streit.

Die gesamte Wartezeit - von der Anmeldung bis zur Entlassung - bezifferte Streit mit rund 20 Minuten. Straus und längere Wartezeiten habe es nur an den Drive-in-Stationen gegeben, "gerade dort, wo manche gelaubt haben, dass es besonders bequem abläuft". Der Ablauf habe aber grundsätzlich gut funktioniert, es habe keine Ansammlungen von Menschen gegeben. Ähnlich wie beim Donauinsel-Fest habe man mit Ordnern gearbeitet und die Menschen auf die Teststraßen verteilt.

Die Bundesheer-Sanitäter haben Abstriche gemacht, sprachliche Probleme habe es dabei nicht gegeben, man habe sich mit Handzeichen verständig und es seien immer Slowaken in der Nähe gewesen. Durchgeführt haben die 30 Österreicher demnach 5.500 Tests pro Tag. Zum Einsatz kamen sie beim zweiten Testdurchgang am 31. Oktober und 1. November.

Die logistische Basis für den Einsatz der Österreicher war die Benedek-Kaserne am Truppenübungsplatz Bruckneudorf. Dort waren die Soldaten untergebracht. Die Entsendung der Soldaten fand im Rahmen der humanitären Hilfe und Katastrophenhilfe statt und basiert auf einem Beschluss der Bundesregierung auf Anforderung durch die Slowakei.