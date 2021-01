Corona - Massentests gehen in Niederösterreich in zweite Runde

1.151 Stationen eingerichtet - Tausende Freiwillige am Samstag und Sonntag im Einsatz

In Niederösterreich gehen die flächendeckenden Corona-Untersuchungen ab Samstag in die zweite Runde. In den 573 Gemeinden des Bundeslandes stehen exakt 1.151 Teststraßen zur Verfügung. Wie bereits bei der ersten Auflage im Dezember werden bis Sonntagabend erneut tausende Freiwillige involviert sein. Auch 300 Soldaten und zivile Bedienstete des Bundesheeres werden aufgeboten. Mit der Abwicklung betraut sind die Kommunen gemeinsam mit den Einsatzorganisationen.

Teilnahmeberechtigt werden etwa 1.519.000 Personen sein. Das erste Testwochenende war im Bundesland am 12. und 13. Dezember 2020 über die Bühne gegangen. Unter Berücksichtigung der bereits davor bei Pädagogen und Polizisten durchgeführten Untersuchungen ergab sich damals eine Teilnahmequote von knapp mehr als 38 Prozent. Am Wochenende selbst wurden 546.756 Abstriche entnommen, davon waren 774 oder 0,14 Prozent positiv.