Corona - Massentests in acht Kärntner Gemeinde nachgeholt

Von 1.888 Schnelltests waren 1.868 negativ

In acht Kärntner Gemeinden sind am Samstag die Corona-Massentests für die Bevölkerung nachgeholt worden, da diese am vergangenen Wochenende wegen starken Schneefalls nicht stattfinden hatten können. Die Einwohner von Heiligenblut, Großkirchheim, Mörtschach, Winklern, Rangersdorf und Stall im Mölltal sowie von Lesachtal und Kötschach-Mauthen ließen sich an fünf Stationen testen: von 1.888 Antigen-Schnelltests waren 1.868 negativ. Das sind fast 99 Prozent.

15 Tests brachten ein positives Ergebnis. Diese Personen werden nun mittels PCR-Test noch einmal getestet. Bei fünf weiteren Kärntnerinnen und Kärntnern war das Ergebnis nicht bestimmbar, hieß es am Abend auf der Website des Landes Kärnten. Die Testkapazität war auf 4.664 Tests ausgelegt.