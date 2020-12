In insgesamt acht Oberkärntner Gemeinden werden am morgigen Samstag die Corona-Massentests nachgeholt. Diese hatten am vergangenen Wochenende wegen starken Schneefalls nicht stattfinden können. Die Einwohner von Heiligenblut, Großkirchheim, Mörtschach, Winklern, Rangersdorf und Stall im Mölltal sowie von Lesachtal und Kötschach-Mauthen können sich an fünf Stationen testen lassen, teilte der Landespressedienst mit. Die Zahlen werden auf coronainfo.ktn.gv.at veröffentlicht.