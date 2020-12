Corona - Massentests in Annaberg: FPÖ kritisiert Zahlenspiele

Beteiligung nicht anhand der aufgerufenen Bürger, sondern anhand der Wahlberechtigten kommuniziert

Nach dem ersten Tag der Massentests in Annaberg-Lungötz hat die Salzburger FPÖ-Chefin Marlene Svazek der Landesregierung vorgeworfen, die Zahlen zu ihren eigenen Gunsten zu interpretieren. Was die Basis für die Beteiligung betrifft, sei bisher immer die Rede von der Zahl der zum Test aufgerufenen Bürger gewesen. Am Dienstagabend wurde dann plötzlich die Menge der Wahlberechtigten als Referenz herangezogen.

"Das Verwirrspiel fördert sicher nicht die Akzeptanz der Tests", sagte Svazek zur APA. "Warum man auf einmal nur die erwachsene Bevölkerung heranzieht, und bei der Beteiligung etwa Schüler weglässt, obwohl diese auch zum Infektionsgeschehen beitragen können, verstehe ich nicht ganz."

Das Land hatte zunächst informiert, dass insgesamt 2.200 Gemeindebewohner zu den zweitägigen Tests aufgerufen sind. Teilnehmen konnten und können alle Bewohner ab dem vollendeten zehnten Lebensjahr, auf Wunsch der Eltern auch jüngere Kinder. Rund 1.400 Einwohner entfielen dabei auf den Sprengel Annaberg, wo gestern die Abstriche genommen worden sind. Bei 653 durchgeführten Tests am ersten Tag hieße das eine Beteiligung von rund 47 Prozent. Zieht man hingegen die gestern kommunizierten 1.050 Wahlberechtigten als Referenz heran, kommt man auf eine Beteiligung von rund 62 Prozent.

"Damit wäre das Ziel des Landeshauptmanns erfüllt", vermutet Svazek. LH Wilfried Haslauer hatte zuletzt mehrfach gesagt, dass er mit einer Beteiligung von rund 60 Prozent der Bevölkerung rechne. Ein Sprecher des Landes hatte gestern Abend die offenbar geringer als erwartet ausgefallene Beteiligung auch damit erklärt, dass in der Gemeinde seit 1. November 450 Personen entweder positiv getestet worden sind oder als Kontaktpersonen abgesondert waren. Jemand, der eben erst aus der Quarantäne gekommen ist, habe wohl keinen Bedarf an einer sofortigen erneuten Testung gesehen.