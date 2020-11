Corona - Massentests in Klagenfurt an vier Standorten

Zentraler Punkt wird das Messegelände sein - Haushalte werden informiert

Die Stadt Klagenfurt wird für die Massentests auf das Coronavirus an vier Standorten Teststraßen einrichten. Das gab die Stadt am Sonntagabend in einer Aussendung bekannt. Getestet wird vom 11. bis zum 13. Dezember, die Teststraßen werden täglich zwölf Stunden lang geöffnet sein.

Jeder der Standorte werde gut erreichbar sein, verfüge über ausreichend Platz und sei barrierefrei, hieß es nach einer Sitzung des Krisenstabs. Dessen Leiter, Alexander Lubas, meinte zum Standort am Messegelände: "Hier haben wir mit den einzelnen Messehallen optimale Möglichkeiten um Tests in großer Zahl durchführen zu können. Auch ist das Gelände weitläufig und wir können ein gutes Leitsystem aufbauen."

In den nächsten Tagen würden weitere Details ausgearbeitet, darüber werde man laufend informieren, sagte Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ). Sie kündigte an, dass an jeden Haushalt eine Information zugeschickt werde.