Corona - Massiver Anstieg der Covid-Toten in Heimen seit Oktober

Mehr als die Hälfte aller Covid-Opfer in Alten- und Pflegeheimen seit Oktober verzeichnet

Die Zahl der Corona-Toten in Alten- und Pflegeheimen explodiert. Mehr als die Hälfte der Covid-Opfer in Heimen (323 von 607) ist in den letzten 40 Tagen verstorben. Im Burgenland wurden überhaupt 100 Prozent der Corona-Toten in Heimen im Zeitraum vom 1. Oktober bis 12. November verzeichnet, in Niederösterreich waren es 91 Prozent und in Oberösterreich 82 Prozent, geht aus einer Anfrage der NEOS an Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hervor.