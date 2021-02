Corona -: Mayrhofens Bürgermeisterin optimistisch im Ausnahmezustand

Trägt die Ausreisetestpflicht mit - "Positive Außenwirkung" - Rückhalt aus der Bevölkerung spürbar - "Der Ort liegt brach"

Die Bürgermeisterin der Tiroler Gemeinde Mayrhofen (Bezirk Schwaz), Monika Wechselberger, trägt die am Mittwoch beschlossene Ausreisetestpflicht mit. Im APA-Gespräch zeigte sie sich überzeugt, dass dies die "einzige Möglichkeit" sei, eine "qualitativ hochwertige Bewertung der Lage" und eine "positive Außenwirkung" sicherzustellen. Sie glaube nicht, dass die Testpflicht die Bewohner stark einschränken werde, so Wechselberger, die von einem Ort im Ausnahmezustand berichtete.

Um die Verbreitung der Südafrika-Mutation zu stoppen, darf die Zillertaler Gemeinde Mayrhofen ab Samstag bis Mittwoch nur noch mit einem negativen Corona-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist, verlassen werden. In diesen fünf Tagen sollen vor allem versteckt positive Fälle entdeckt werden, erklärte Wechselberger, die auf eine rege Test-Beteiligung hofft. Im Europahaus könne man sich von 8.00 Uhr bis 19.00 Uhr durchgehend testen lassen. Dort habe man fünf Kabinen aufgestellt, in denen die Bevölkerung selbstständig einen Gurgeltest durchführen kann. Die Proben würden dann in Tirol untersucht: "Wir haben dadurch ganz schnell perfekte Ergebnisse", sagte Wechselberger. Ab Donnerstag stehe zusätzlich in der Sportsclinic in Mayrhofen eine PCR-Testmöglichkeit zur Verfügung.

Rückhalt aus der Bevölkerung für die Maßnahme sei jedenfalls da, meinte die Lokalpolitikerin. Erste Reaktionen aus der Bevölkerung seien "durchaus positiv", beobachtete die Bürgermeisterin, schließlich "will ja jeder, dass einmal ein Ende in Sicht ist". Das Testen sei man "mittlerweile gewohnt". Sie glaube nicht, dass die Ausreisetestpflicht die Bewohner in ihrer Mobilität stark einschränken werden. "Von den Maßnahmen werden die Mayrhofener nicht viel spüren", meinte sie.

Ein- und Ausreise für Arbeitspendler nach Mayrhofen sind weiterhin ohne Einschränkungen möglich. Diese Ausnahmen betreffen laut Wechselberger "nicht allzu viele", da etwa der Handel ab Samstag sowie das Skigebiet ohnehin geschlossen seien. Jene, die in der Lebensmittelbranche oder am Bau arbeiten seien scharfe Kontrollen und rigide Hygienemaßnahmen ohnehin schon gewohnt, da habe sie keine Bedenken.

Sie sei jedenfalls eine "optimistische Befürworterin" der Maßnahmen, betonte Wechselberger und glaube auch an eine positive Außenwirkung: "Die Menschen sollen sehen und begreifen, dass uns die Eindämmung der Pandemie ein großes Anliegen ist" betonte sie und zeigte sich entschlossen: "Wir wollen Mutationen nicht nur erkennen, sondern ehestmöglich absondern und ausrotten".

Sie würde sich wünschen, "dass sich der Tonfall und das Vokabular im Umgang miteinander" bessert. "Auch von weiter oben", fügte Wechselberger hinzu und nannte den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) als Beispiel für jene, die "mit dem Finger auf Tirol zeigen". Und das, obwohl "wir alle gleichermaßen von der Pandemie betroffen sind". Sowohl bei den Inzidenzen als auch bei der Zahl der Testungen und Coronatoten sei man hierzulande "besser unterwegs als in Bayern". Aber, betonte Wechselberger, so dürfe man eben nicht argumentieren. "Länderrankings und ständige Vergleiche nützen nichts, wir dürfen uns nicht gegenseitig die Prügel vor die Füße legen". Tirol sei von Deutschland abhängig.

Sie wünsche sich mehr Verständnis und einen Tonfall, der "die gute Kinderstube" erahnen könne. Mitarbeiter des von hohen Corona-Infektionszahlen betroffenen Kindergartens seien "torpediert" und "verbal angegriffen" worden. Außerdem sei die Gemeinde Mayrhofen auch in der Berichterstattung mehrmals falsch und irreführend porträtiert worden. Wechselberger berichtete von Bildern aus Ischgl, die im Hintergrund eingeblendet wurden und alten Fotos, auf denen Menschentrauben zu sehen waren."Das sind falsche Bilder, die aber in den Köpfen der Menschen bleiben", meinte sie.

Diese Zeiten sind vorbei. "Bei uns ist es total leer", meinte die Bürgermeisterin der Tourismushochburg, "auf der Straße, auf die ich gerade blicke ist es still, kein Mensch ist unterwegs. Letztes Jahr wurden auf dieser Straße täglich über 13.000 Menschen gezählt". Es sei schwer zu begreifen, "was die Lage für eine touristische Region bedeutet". "Wir liegen wirklich brach – brach wie ein Feld, das schon drei Jahre nicht mehr beackert wurde", betonte die Bürgermeisterin den Ernst der Lage. "Es gibt keine Arbeit im Ort, null, im ganzen Tal". Sie kenne Mütter, die sich das Essen für ihre Kinder kaum mehr leisten können. "Das macht mich traurig".

"Die Zahlen sind wirklich eklatant gestiegen" gab die Bürgermeisterin zu Bedenken. Mit Stand Mittwochvormittag lag für 42 Personen in der 3.761-Seelen-Gemeinde ein positives Testergebnis vor. Davon wurden bei 29 Fällen mittels PCR-Analyse die südafrikanische Virusvariante festgestellt.