Corona - McDonald's setzt verstärkt auf McDrive in Italien

Trotz fehlender Touristen in den italienischen Stadtzentren will Fastfood-Konzern keine Lokale schließen - Drive-In-Anteil verdoppelte sich in der Coronakrise - Weitere Expansion geplant

Die Corona-Pandemie belastet auch den weltgrößten Fastfood-Konzern McDonald's. Mangels Touristen in den italienischen Stadtzentren will der Fastfood-Konzern im nächsten Jahr in Italien verstärkt auf Drive-In setzen. 70 neue Lokale sollen bis 2022 in Italien eröffnet werden, 90 Prozent davon als McDrive, so der CEO von McDonald ́s Italia, Mario Federico, laut der Wirtschaftszeitung "Sole 24 Ore" (Dienstagsausgabe).

"2019 machte McDrive 19 Prozent des Umsatzes in Italien aus, jetzt hat sich dieser Prozentsatz verdoppelt. Auch der Prozentsatz des Take Away verdoppelte sich gegenüber dem Vorjahr von zehn auf 20 Prozent. Die Quote der Lieferungen ins Haus kletterte von sieben auf 20 Prozent unseres Umsatzes", sagte Federico.

Trotz der Coronakrise will McDonald ́s im Touristenland Italien keine Lokale schließen. "In diesem schwierigen Jahr haben wir in Italien 21 neue Lokale geöffnet und 1.000 neue Jobs geschaffen", sagte der CEO. 2021 plane McDonald ́s die Anstellung von 1.500 Personen, 2022 sollen es 2.000 sein. "Das ist zwar die Hälfte gegenüber unseren Plänen im Jahr 2019, doch unsere Beschäftigung wächst trotzdem weiter", so Federico.