In Hauptstadtregion Lissabon nachgewiesen

In Portugal sind einem Medienbericht zufolge die ersten zwei Fälle von Corona-Infektionen durch eine zuerst in Brasilien nachgewiesene, ansteckendere Variante des Virus bestätigt worden. Sie seien in der Region der Hauptstadt Lissabon aufgetreten, berichtete der Sender SIC am Mittwoch. Die britischen und südafrikanischen Varianten des Virus, die ebenfalls ansteckender sind, wurden bereits in Portugal nachgewiesen.