Vorstand Ofner forderte Vereinheitlichung der Reisebestimmungen

Am Flughafen Wien in Schwechat sind seit Anfang Mai mehr als 100.000 PCR-Tests auf das Coronavirus durchgeführt worden. In Spitzenzeiten habe der Airport etwa ein Zehntel aller diesbezüglichen Untersuchungen in Österreich abgewickelt, wurde am Freitag in einer Aussendung betont. Vorstand Günther Ofner trat einmal mehr für eine "europaweite Teststrategie und Vereinheitlichung der Reisebestimmungen" ein.