Corona - Mehr als 100 Partygänger auf Koh Phangan festgenommen

Darunter 89 Ausländer - Jubiläumsfest von Bar auf thailändischer Urlaubsinsel dauerte nur kurz

Auf der thailändischen Urlaubsinsel Koh Phangan sind mehr als 100 Teilnehmer einer illegalen Party festgenommen worden. Sie hätten gegen die geltenden Corona-Beschränkungen verstoßen, berichteten örtliche Medien. Unter den Inhaftierten seien 89 Ausländer aus verschiedenen Ländern und 20 Thais.

Die überwiegend jungen Leute waren einer Einladung der "Three Sixty Bar" in sozialen Netzwerken zu der Jubiläumsparty am Dienstag gefolgt. "Trotz der schwierigen Zeiten und weil wir alle ein bisschen Veränderung brauchen, feiern wir jetzt unser fünfjähriges Bestehen", hieß es. Jedoch war das Fest schon am Abend vorbei, als Beamte den Club räumten, wie die Zeitung "Bangkok Post" berichtete.

Den Teilnehmern werde vorgeworfen, gegen das Notstandsgesetz zur Eindämmung des Coronavirus verstoßen zu haben. Zudem seien auch der Besitzer des Clubs und der Veranstalter der Party festgenommen worden. Alle wurden zur Polizeistation der Insel gebracht.

Koh Phangan im Golf von Thailand ist nicht nur für schöne Strände bekannt, sondern gilt auch als Partyinsel Thailands. Fast jeden Tag fand vor der Pandemie ein großes Tanzevent oder ein Techno-Festival statt. Legendär sind auch die Full Moon Partys am Strand von Haad Rin. Wegen extrem strikter Maßnahmen ist das südostasiatische Land bisher sehr glimpflich durch die Krise gekommen.