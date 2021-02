Corona - Mehr als 170.000 Salzburger für Impfung vorgemerkt

Verdacht auf britische Mutation in Pinzgauer Friseursalon

In Salzburg haben sich mit Stand Montagnachmittag an die 171.500 Personen für eine Corona-Impfung vormerken lassen. Seit Mitternacht können das auch alle Personen ab 16 Jahre online oder telefonisch tun, bis 16.00 Uhr haben das laut Auskunft des Landesmedienzentrum über 21.600 Menschen gemacht.

Der mit Abstand größte Teil der erfolgten Anmeldungen betrifft aber weder sie, noch die rund 30.000 Über-80-Jährigen und 2.200 Hochrisikopatienten im Land - die beiden letztgenannten Gruppen konnten sich bereits seit dem 1. Februar für die Impfung registrieren lassen. Die meisten Meldungen im System - es dürften wohl knapp 120.000 sein - gehen offenbar auf Personen zurück, die sich in den vergangenen Wochen bei ihren Hausärzten für eine Impfung vormerken haben lassen und deren Daten über das Wochenende nun eingetragen worden sind.

Eine frühe Anmeldung bedeutet allerdings keineswegs eine frühe Impfung: Die tatsächliche Reihung erfolgt nach einer Reihe von Kriterien, die sich an der Prioritätenliste des Bundes orientiert. Seite heute, Montag, ist es jedem Salzburger oder jeder Salzburgerin über 16 Jahre möglich, sich über die Internetseite www.salzburg-impft.at oder die Gesundheitshotline 1450 für die Corona-Impfung vormerken zu lassen.

Dabei können Impfwillige angeben, welcher Berufsgruppe sie angehören bzw. welchem Infektionsrisiko sie ausgesetzt sind. Auch wer Vorerkrankungen hat, die im Falle einer Covid-19-Erkrankung als Risiko gelten, kann das angeben. Durch die derzeit nur sehr eingeschränkt verfügbaren Impfdosen kann es bis zum tatsächlichen Termin für die erste Injektion aber dauern.

Dass das Infektionsrisiko ohne Schutzimpfung nach wie vor sehr hoch ist, zeigte am Nachmittag auch ein Aufruf der Bezirkshauptmannschaft Zell am See. Eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter des Friseurstudios "Team Spitzenschnitt" in Bruck an der Glocknerstraße (Pingzau) wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Da die Kundenliste unvollständig war und die Vorsequenzierung des PCR-Tests den Verdacht auf die britische Mutation ergab, ersucht die Gesundheitsbehörde alle Personen, die vom 10. bis 12. Februar den Friseur besucht haben, sich bei der Behörde oder der Gesundheitshotline zu melden.