Corona - Mehr als 2.200 Laptops an Schüler in NÖ verteilt

Bund und Land stellten Geräte zur Verfügung

Im Zusammenhang mit dem "Distance Learning" hat das Land Niederösterreich Schülern gemeinsam mit dem Bund 2.230 Laptops zur Verfügung gestellt. Die Geräte seien an jene Kinder und Jugendlichen gegangen, "die sonst keine oder nur geringe Möglichkeit hätten, von zu Hause am Schulbetrieb teilzunehmen", betonten Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) und Bildungsdirektor Johann Heuras am Sonntag in einer Aussendung.

Die Erhebung und Verteilung erfolge generell über die Schule bzw. die zuständige Bildungsregion, die sich auch bei Bedarfsänderung um die laufende Ausgabe und Rücknahme der Laptops kümmere. Zusätzlich seien den Schulen durch Gemeinden, Wirtschaftsbetriebe und sonstige Sponsoren weitere digitale Endgeräte zur Verfügung gestellt worden.