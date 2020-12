Corona - Mehr als 2,5 Millionen Infektionen in Afrika

Allein in den vergangenen 30 Tagen kamen 454.000 dazu

In Afrika sind insgesamt mehr als 2,5 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Vor allem in Ländern wie der Demokratischen Republik Kongo, Nigeria, Mauretanien, Ghana und der Elfenbeinküste hätten die Fälle in einer zweiten Welle auf Rekordzahlen deutlich zugelegt, geht aus einer Erhebung der Nachrichtenagentur Reuters hervor.

Allein in den vergangenen 30 Tagen seien 454.000 neue Infektionen dazugekommen. Dies entspricht fast 18 Prozent der 2,5 Millionen Infektionen. Der Kontinent hat eine Bevölkerung von etwa 1,3 Milliarden Menschen.