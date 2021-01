Zahl der verzeichneten Todesfälle lag demnach bei 345.000

Die Zahl der bekannten Infektionen mit dem Coronavirus in den USA hat nach Daten der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag (Ortszeit) die Marke von 20 Millionen überschritten. Die Zahl der verzeichneten Todesfälle in Zusammenhang mit dem Covid-19-Virus lag demnach bei 345.000. Die USA haben etwa 330 Millionen Einwohner.