Corona - Mehr Infizierte aber weniger Hospitalisierte in Tirol

171 Neuinfektionen und 106 neu Genesene - Lage bei Südafrika-Mutationsfällen stabil

In Tirol sind in den vergangenen 24 Stunden 171 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Im selben Zeitraum galten 106 Personen wieder als genesen. Die Zahl der aktiv Positiven stieg damit auf 1.299, teilte das Land am Mittwoch mit. Indes gab es einen Rückgang bei den Covid-Patienten in den Krankenhäusern. 78 Personen, um fünf weniger als am Vortag, benötigten eine stationäre Behandlung. Die Anzahl der Intensivpatienten blieb unverändert bei 24.

Stabil war auch die Lage bei den Südafrika-Mutationsfällen. Aktuell gab es 88 aktiv positive bestätigte Südafrika-Fälle und Verdachtsfälle, um einer mehr als am Vortag. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden wurden neun weitere Verdachtsfälle bekannt.

In der bis Mittwoch mit einer Ausreisetestpflicht versehenen Zillertaler Gemeinde Mayrhofen wurden 4.240 PCR-Tests durchgeführt. 31 davon waren positiv. In Mayrhofen galten mit Stand Mittwoch 63 Personen als aktiv positiv. Seit dem 26. Februar lag bei elf Fällen ein Verdacht auf die südafrikanische Virusmutation vor.

Die meisten Fälle gab es mit 274 nach wie vor im von der südafrikanischen Virusmutation hauptbetroffenen Bezirk Schwaz, der nun durchgeimpft werden soll. Dahinter lag der Bezirk Lienz mit 192 Infizierten und der Bezirk Kufstein mit 187 Infizierten. In Tirol wurden bisher 588.231 Testungen durchgeführt. Die Sieben-Tages-Inzidenz lag in Tirol laut den Daten der AGES bei 107,3, der zweitniedrigste Wert von allen Bundesländern.