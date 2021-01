Corona - Mehr Infizierte, aber weniger Spitalspatienten in Tirol

142 Neuinfektionen und 126 neu Genesene

In Tirol sind in den vergangenen 24 Stunden 142 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Im selben Zeitraum galten 126 Personen wieder als genesen. Damit stieg die Zahl der aktuell Infizierten erneut leicht auf nunmehr 1.172, teilte das Land am Freitag mit. Erfreuliche Nachrichten gab es aus Tirols Krankenhäusern: Um sechs Covid-Patienten weniger mussten stationär behandelt werden. Damit waren noch 129 Covid-Patienten in den Spitälern.

Auch auf den Intensivstationen gab es einen Rückgang von fünf Patienten im Vergleich zum Vortag. Die Zahl der Intensivpatienten sank auf 29. Indes gab es auch keine weiteren Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus. Damit blieb die Zahl der Verstorbenen bei 526.

Die meisten Infizierten gab es mit 227 nach wie vor im einwohnerstärksten Bezirk Innsbruck-Land. Dahinter folgte der Bezirk Schwaz mit 201 Fällen und der Bezirk Lienz mit 156 Fällen. In Tirol wurden bisher 495.651 Tests durchgeführt.