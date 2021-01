Corona - Mehr Infizierte, aber weniger Spitalspatienten in Tirol

Leichter Anstieg bei Intensivpatienten - Zwei weitere Todesfälle

In Tirol sind in den vergangenen 24 Stunden 172 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Im selben Zeitraum galten 104 Personen wieder als genesen. Damit stieg die Zahl der aktuell Infizierten auf 1.333, teilte das Land am Donnerstag mit. Indes verstarben zwei weitere Personen mit oder an dem Coronavirus. Die Anzahl der Todesfälle erhöhte sich damit auf 536.

Bei den Corona-Patienten in stationärer Behandlung gab es einen Rückgang von neun auf nunmehr 119 Patienten. Auf den Intensivstationen gab es jedoch einen leichten Zuwachs. Hier mussten um zwei Patienten mehr als noch am Vortag behandelt werden. Somit gab es aktuell 28 Intensivpatienten in Tirol.

Die meisten Fälle gab es mit 313 aktuell im Bezirk Schwaz, in dem in den vergangen Tagen aufgrund des Bekanntwerdens von südafrikanischen Mutationsfällen flächendeckende PCR-Tests durchgeführt wurden. Dahinter reihte sich der Bezirk Lienz mit 232 Infizierten und der Bezirk Innsbruck-Land mit 202 Infizierten ein. In Tirol wurden bisher 508.745 Tests durchgeführt.