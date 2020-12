Corona - Mehr Infizierte in Tirol, aber Entspannung in Spitälern

1.812 Infizierte - Weniger Spitals- und Intensivpatienten

In Tirol ist am letzten Tag des Jahres ein Anstieg an Corona-Infizierten verzeichnet worden, die Lage in den Spitälern hat sich jedoch verbessert. Mit Stand Donnerstagmittag wurden 1.812 Infizierte gemeldet. In den vergangenen 24 Stunden kamen 251 positive Testergebnisse hinzu, gleichzeitig waren 170 weitere Menschen vom Virus genesen. In den Krankenhäusern wurden noch 128 Corona-Patienten behandelt, um zehn weniger als am Mittwoch.

34 davon benötigten intensivmedizischen Betreuung - um zwei weniger als am Tag zuvor. Indes starb eine weitere Person mit oder an einer Covid-19-Erkrankung.

Die meisten Covid-Fälle verzeichnete nach wie vor der Bezirk Innsbruck-Land mit 399, gefolgt vom Bezirk Kufstein mit 263 und dem Bezirk Schwaz mit 229. In der Landeshauptstadt Innsbruck waren nur mehr 147 Menschen mit dem Virus infiziert. In Tirol wurden bisher 459.639 Tests durchgeführt.