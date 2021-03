Corona: Mehr Infizierte in Tirol, aber weniger aktive Südafrika-Fälle

Drei weitere Südafrika-Verdachtsfälle - Zahl der Spitalspatienten gestiegen

In Tirol ist am Donnerstag die Zahl der Corona-Infizierten erneut gestiegen. 149 Neuinfizierte standen 74 Genesene gegenüber, teilte das Land am Vormittag mit. Dagegen gab es 85 aktiv positive Südafrika-Fälle, um drei weniger als am Vortag. Drei Verdachtsfälle auf die südafrikanische Virusmutation kamen aber hinzu.

In den Spitälern mussten um elf Corona-Patienten mehr stationär behandelt werden, 22 benötigten intensivmedizinische Betreuung (minus zwei). Insgesamt waren 89 Betroffene im Spital untergebracht. Seit einer Woche wurde kein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit dem Virus mehr verzeichnet. Bisher verstarben in Tirol 579 Menschen mit oder an Covid-19.

Am stärksten betroffen war weiterhin der Bezirk Schwaz mit 276 Fällen, in dem die südafrikanische Variante vermehrt aufgetreten war. Im Bezirk Lienz galten 220 Menschen als infiziert, im Bezirk Kufstein 192. In Tirol wurden bisher 591.254 PCR-Tests durchgeführt.