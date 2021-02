Corona - Mehr Infizierte in Tirol, aber weniger Spitalspatienten

15 weitere Verdachtsfälle auf Südafrika-Mutation

In Tirol ist am Mittwoch die Zahl der Corona-Infektionen gestiegen. 146 Neuinfektionen standen 76 Genesene gegenüber, teilte das Land mit. Damit galten 1.071 Menschen als corona-positiv. Indes waren auch mehr Südafrika-Verdachtsfälle und bestätigte Fälle aktiv positiv. Insgesamt waren es nun 109, um elf mehr als am Vortag. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden kamen 15 Verdachtsfälle auf die südafrikanische Mutation hinzu. Die Situation in den Spitälern blieb dagegen stabil.

83 Corona-Patienten benötigten intensivmedizinische Behandlung, um vier weniger als am Dienstag. Davon waren 18 Betroffene auf der Intensivstation untergebracht (minus eins). Seit dem Vortag wurde ein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit dem Virus verzeichnet, insgesamt verstarben bisher 574 Menschen mit oder an Covid-19.

Am stärksten betroffen war weiterhin der Bezirk Schwaz mit 245 Fällen. Am Mittwoch wurde bekannt, dass der dortigen Gemeinde Mayrhofen im Zillertal mit 42 aktiv Positiven eine Ausreisetestpflicht auferlegt wird. Bei 29 Betroffenen wurde die südafrikanische Variante nachgewiesen. Im einwohnerstärksten Bezirk Innsbruck-Land galten 161 Menschen als infiziert, im Bezirk Kufstein 130. In Tirol wurden bisher 564.171 Coronatests durchgeführt.